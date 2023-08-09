...

Mendadak Mati Mesin, Minibus Tertabrak Kereta Api di Bekasi

Rahmat Hidayat, Jurnalis · Rabu 09 Agustus 2023 08:30 WIB
Minibus Nopol B 2973 KOH tertabrak kereta api cepat arah Bekasi - Cikampek. TKP di Jalan Makam Pahlawan, Bulak Kapal, Bekasi Timur, Bekasi, Selasa (8/8). 
 
Saat kejadian perlintasan tanpa palang pintu itu macet dan mobil mati mesin. Melihat kereta api sudah dekat, pengemudi segera keluar menyelamatkan diri.
 
Minibus tertabrak kereta api, terseret sejauh 30 meter hingga ringsek parah. Mobil dari arah Bulak Kapal menuju Perumnas III
 
Kontributor: Rahmat Hidayat
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

