Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo hadiri pelantikan Ketua PSMTI Jateng. Acara di Hotel Padma, Semarang, Jateng, Selasa (8/8). Ganjar didampingi Ketua Dewan Kehormatan PSMTI Hary Tanoesoedibjo.

Kedatangan kedua tokoh disambut meriah dengan tarian barongsai. PSMTI merupakan organisasi etnis Thionghoa terbesar di Indonesia. Jumlah pengurus lebih dari 600 ribu orang di 32 provinsi dan 300 kabupaten kota.

Ganjar mengimbau warga Tionghoa menjaga kerukunan Indonesia. Etnis Tionghoa disebut memiliki peran besar dalam merebut kemerdekaan.

Kontributor: Kristiadi

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

