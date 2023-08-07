Lionel Messi mencetak gol tendangan bebas cantik yang membantu Inter Miami ke perempat final Piala Liga 2023. Gol lima menit jelang usai itu menghindarkan Miami dari kekalahan dan memaksa hasil imbang 4-4 lawan FC Dallas.

Laga ditentukan lewat babak adu penalti, The Herons kemudian memastikan kemenangan 5-3. Lionel Messi kembali jadi bintang dengan mencetak brace di laga ini.

Kini Messi sudah mengemas 7 gol dalam 4 laga dan membuat Inter Miami tak terkalahkan sejak kedatangannya.

