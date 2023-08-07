Mengenal salah satu kuliner Aceh Selatan yang menyimpan khasiat bagi kesehatan. Adalah Jus Nipah, minuman tradisional yang dapat anda temui saat berkunjung ke Pantai Desa Lhok Rukam, Aceh Selatan

Jus yang dibuat dari biji buah Nipah ini sudah dihaluskan dan ditambah susu untuk rasa dan kesegaran. Harga 1 porsi Jus Nipah adalah Rp12 ribu rupiah dengan bonus keindahan pantai Desa Lhok Rukam

Reporter : Ichdar Ifan

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

