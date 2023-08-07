...

Segarnya Jus Nipah Khas Aceh Selatan yang Dapat Mencegah Sel Kanker

Erlangga Agung Asmoro, Jurnalis · Senin 07 Agustus 2023 15:30 WIB
A A A
Mengenal salah satu kuliner Aceh Selatan yang menyimpan khasiat bagi kesehatan. Adalah Jus Nipah, minuman tradisional yang dapat anda temui saat berkunjung ke Pantai Desa Lhok Rukam, Aceh Selatan 
 
Jus yang dibuat dari biji buah Nipah ini sudah dihaluskan dan ditambah susu untuk rasa dan kesegaran. Harga 1 porsi Jus Nipah adalah Rp12 ribu rupiah dengan bonus keindahan pantai Desa Lhok Rukam 
 
Reporter : Ichdar Ifan 
Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

