Kebakaran melanda sebuah rumah di kawasan Kramat Jati, Senin (7/8/2023) malam. Api membakar seluruh bangunan rumah hingga membuat panik warga sekitar. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke rumah warga lainnya.

Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik salah satu rumah. Sedikitnya 13 unit mobil Damkar diterjunkan untuk menjinakan api. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

(fru)

