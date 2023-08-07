Satpasim Polda Metro Jaya merombak lintasan ujian praktik motor dari Zig-zag dan angka 8 menjadi letter S.

Ujian praktik tersebut mulai diberlakukan hari ini, Senin (7/8) dengan adanya perubahan tersebut menyebabkan lonjakan tinggi peserta uji SIM yang lulus.

Tercatat 346 peserta uji SIM C dinyatakan lulus dari total 350 pendaftar.

Bagi mereka yang tidak lulus, diperbolehkan mengulang ujian di hari yang sama, bahkan peserta uji SIM bisa berlatih di kawasan Satpasim di hari libur.

