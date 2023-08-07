...

Tes Angka 8 dan Zig-Zag Dihilangkan, Keberhasilan Peserta Ujian SIM Meningkat

Senin 07 Agustus 2023 21:18 WIB
Satpasim Polda Metro Jaya merombak lintasan ujian praktik motor dari Zig-zag dan angka 8 menjadi letter S.
 
Ujian praktik tersebut mulai diberlakukan hari ini, Senin (7/8) dengan adanya perubahan tersebut menyebabkan lonjakan tinggi peserta uji SIM yang lulus.  
 
Tercatat 346 peserta uji SIM C dinyatakan lulus dari total 350 pendaftar.
 
Bagi mereka yang tidak lulus, diperbolehkan mengulang ujian di hari yang sama, bahkan peserta uji SIM bisa berlatih di kawasan Satpasim di hari libur.
 
