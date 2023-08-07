Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut polusi udara di sudah terjadi bertahun-tahun lamanya. Jokowi menyebut, salah satu solusinya adalah dengan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara.

Selain itu, Jokowi mengatakan penggunaan moda transportasi umum seperti kereta cepat diyakini dapat mengurangi polusi khususnya di Jakarta. Dirinya juga mendorong penggunaan kendaraan listrik secara masif di Indonesia untuk mengurangi polusi.

