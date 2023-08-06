...

Timnas Indonesia U-17 Ditekuk Kashima Antlers U-18, Bima Sakti Beberkan Penyebabnya

Andika Gesta, Jurnalis · Minggu 06 Agustus 2023 16:28 WIB
A A A
Bima Sakti membeberkan penyebab kekalahan Timnas Indonesia U-17 atas Kashima Antlers U-18 di laga ujicoba. Pelatih 46 tahun itu menyebut anak asuhnya lengah mengantisipasi set piece lawan karena ketiga gol yang bersarang ke gawang timnya bermula dari situasi bola mati.
 
Selain itu tim pelatih kesulitan mendapatkan video analisis permainan Kashima Antlers U-18. Meski begitu, Bima Sakti menyebut permainan Timnas Indonesia U-17 mengalami perkembangan daripada partai sebelumnya menghadapi Barcelona Juvenil A.
 
-------
 
Reporter: Martinus
Produser: Andika Gesta
ve: fg

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini