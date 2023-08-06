Bima Sakti membeberkan penyebab kekalahan Timnas Indonesia U-17 atas Kashima Antlers U-18 di laga ujicoba. Pelatih 46 tahun itu menyebut anak asuhnya lengah mengantisipasi set piece lawan karena ketiga gol yang bersarang ke gawang timnya bermula dari situasi bola mati.

Selain itu tim pelatih kesulitan mendapatkan video analisis permainan Kashima Antlers U-18. Meski begitu, Bima Sakti menyebut permainan Timnas Indonesia U-17 mengalami perkembangan daripada partai sebelumnya menghadapi Barcelona Juvenil A.

