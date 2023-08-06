...

Bima Sakti Bocorkan Kerangka Timnas Indonesia U-17, Starting XI Lawan Kashima Antlers U-18

Andika Gesta, Jurnalis · Minggu 06 Agustus 2023 16:09 WIB
Bima Sakti menyebut kerangka Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023 mulai terbentuk selepas melakoni ujicoba melawan Kashima Antlers U-18. Di laga itu, para pemain yang diproyeksikan menjadi tulang punggung di Piala Dunia U-17 mendatang diturunkan sejak menit awal.
 
Selanjutnya pelatih 46 tahun itu tinggal mencari tambahan pemain untuk beberapa posisi yang masih menjadi titik lemah. Bima Sakti pun mengaku sudah mendapat masukan dari Frank Wormuth dan Indra Sjafri terkait komposisi pemain.
 
Reporter: Martinus
Produser: Andika Gesta
