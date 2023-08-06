Jember Fashion Carnaval (JFC) sukses digelar pada Sabtu (5/7/2023) malam. Acara yang digelar di Jalan Sudirman hingga Balai Serba Guna (BSG) Kaliwates ini mengundang antusias masyarakat.

Sorak sorau penonton juga tak terbendung saat para artis unjuk gigi dengan penampilan mereka yang memukau. Di antaranya ada Prilly Latuconsina, Yuki Kato, serta istri Wagub Jatim, Arumi Bachsin.

(mhd)

