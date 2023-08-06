Berkunjung ke pulau Dewata, Bali wajib mencoba wisata kuliner yang beraneka ragam. Salah satunya adalah olahan ikan yang diracik dengan bumbu pedas manis khas Bali.
Adalah Sop Kepala Ikan Salmon Bakar, yang kaya kandungan omega tiga. Dengan harga yang relatif terjangkau yaitu Rp 40 ribu rupiah untuk satu porsi Sop Kepala Ikan Salmon Bakar.
Untuk anda pecinta kuliner dan ingin mencicipi salmon bakar bisa menyambangi kawasan Penatih, Denpasar Bali.
(mhd)
