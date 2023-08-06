Sejumlah peserta yang ikut berpartisipasi dalam acara Istana Berkebaya mengaku senang. Mereka antusias bisa melihat pertunjukan fashion yang dilakukan kaum hawa pada, Minggu (6/8).

Rombongan ibu-ibu Pembinaan Kesejahteraan keluarga (PKK) dari Kelurahan Kali Sari, Jakarta Timur, berharap acara ini bisa diselenggarakan setiap tahunnya. Sebab dengan kegiatan ini bisa mengangkat harkat dan martabat perempuan.

Sebagai informasi, acara Istana Berkebaya diselenggarakan di Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat mulai Pukul 16.00-17.30 WIB. Acara ini disaksikan Presiden Joko Widodo dan melibatkan 401 peserta yang berjalan di catwalk sepanjang 200 meter.

Reporter: Danandaya Arya Putra

Produser: Dinda Elita

(fru)

