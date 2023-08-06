...

Angkat Martabat Perempuan, Peserta Minta Acara Istana Berkebaya Diadakan Setiap Tahun

Danandaya Arya Putra, Jurnalis · Minggu 06 Agustus 2023 21:45 WIB
Sejumlah peserta yang ikut berpartisipasi dalam acara Istana Berkebaya mengaku senang. Mereka antusias bisa melihat pertunjukan fashion yang dilakukan kaum hawa pada, Minggu (6/8).
 
Rombongan ibu-ibu Pembinaan Kesejahteraan keluarga (PKK) dari Kelurahan Kali Sari, Jakarta Timur, berharap acara ini bisa diselenggarakan setiap tahunnya. Sebab dengan kegiatan ini bisa mengangkat harkat dan martabat perempuan.
 
Sebagai informasi, acara Istana Berkebaya diselenggarakan di Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat mulai Pukul 16.00-17.30 WIB. Acara ini disaksikan Presiden Joko Widodo dan melibatkan 401 peserta yang berjalan di catwalk sepanjang 200 meter.
 
Reporter: Danandaya Arya Putra
Produser: Dinda Elita

(fru)

