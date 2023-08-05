Manchester City resmi mendatangkan bek asal Kroasia, Josko Gvardiol. Kabarnya, Gvardiol diboyong dari RB Leipzig seharga 77 juta Pounds atau setara Rp 1,4 triliun. Ia dikontrak City dengan durasi panjang selama 5 tahun sampai 2028.

Pemain berusia 21 tahun tersebut akan memakai nomor 24 bersama The Citizen. Kehadiran Gvardiol menambah kekuatan di lini pertahanan Man City jelang bergulirnya Liga Inggris musim 2023/2024.

