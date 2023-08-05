...

Hadiri Liga Futsal Profesional 2023 di GOR POPKI, Marcos Sorato Pantau Pemain Timnas

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 05 Agustus 2023 17:09 WIB
Pelatih baru Timnas Futsal Indonesia, Marcos Sorato menyaksikan pertandingan Liga Futsal Profesional 2023. Ditemani sang istri, Pipoca hadir ke GOR POPKI Cibubur, Jakarta Timur.
 
Sorato menonton pertandingan Black Steel melawan Radit FC Pontianak. Kehadiran Sorato ternyata sedang memantau para pemain berlabel Timnas Futsal Indonesia.
 
Karena pelatih berusia 52 tahun itu dinanti tugas berat. Sorato ditugaskan membawa Timnas Futsal Indonesia pada melaju ke putaran final Piala Asia Futsal 2024.
 
Reporter : Andika Rachmansyah
Produser : Febry Rachadi
