Timnas Indonesia U-17 melakukan persiapan jelang menghadapi Kashima Antlers U-18 di laga uji coba. Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti mengatakan akan memberikan kesempatan kepada pemain yang belum dimainkan.

Enam pemain yang belum tampil saat melawan Barcelona Juvenil A bakal ditampilkan lawan tim asal Jepang itu. Hal tersebut bertujuan agar anak asuhnya itu terbiasa dengan atmosfir pertandingan internasional melawan klub-klub besar Eropa dan Asia.

Selain itu, Coach Bima juga ingin melihat keseluruhan individu pemain dan organisasi permainan. Laga nanti akan digelar di Stadion Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Sabtu (5/8/2023).

Saksikan siaran langsung pertandingan Tim Nasional Indonesia U17 vs Kashima Antlers pukul 17.30 Wib hanya Soccer Channel MNC Vision, K Vision, MNC Play dan Vision Plus.

------------

Reporter : Martinus

Produser : Febry Rachadi

(sfn)

