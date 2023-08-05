...

Bima Sakti Bakal Lakukan Rotasi Pemain saat Hadapi Kashima Antlers U-18, Begini Alasannya

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 05 Agustus 2023 14:14 WIB
Timnas Indonesia U-17 melakukan persiapan jelang menghadapi Kashima Antlers U-18 di laga uji coba. Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti mengatakan akan memberikan kesempatan kepada pemain yang belum dimainkan.
 
Enam pemain yang belum tampil saat melawan Barcelona Juvenil A bakal ditampilkan lawan tim asal Jepang itu. Hal tersebut bertujuan agar anak asuhnya itu terbiasa dengan atmosfir pertandingan internasional melawan klub-klub besar Eropa dan Asia.
 
Selain itu, Coach Bima juga ingin melihat keseluruhan individu pemain dan organisasi permainan. Laga nanti akan digelar di Stadion Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Sabtu (5/8/2023).
 
Reporter :  Martinus
Produser : Febry Rachadi

(sfn)

