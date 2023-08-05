Nama Indra Priawan tiba-tiba mencuat dan ikut terseret terkait kasus dugaan penggelapan saham oleh perusahaan yang diwariskan padanya.

Mintarsih yang merupakan tante Indra telah membuat laporan atas kasus dugaan penggelapan saham tersebut ke Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (3/8/2023).

Nama Indra Priawan tidak secara spesifik dilaporkan. Namun, bisa jadi Indra akan dilibatkan selama pemeriksaan kasus. Sebab, suami Nikita Willy itu merupakan ahli waris dari almarhum ayahnya, Chandra Suharto Djokosoetono, yang merupakan kakak Mintarsih.

