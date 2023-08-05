Marcellino Lefrandt asyik menjomblo ketika mantan istrinya Dewi Rezer menikah. Meski begitu ia juga turut berbahagia dengan pernikahan Dewi dan mengucapkan selamat.

Marcellino sebelumnya telah menjalani asmara dengan Violenzia Jeanette, namun kandas hanya dalam waktu enam bulan. Kini ia mengaku ingin lebih fokus kepada anak-anaknya dibanding hubungan asmara.

Produser: Dea K.Charity

Video: Thanks to StarPro

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News