Keseruan Music Zone di anjungan Sarinah pada Jumat (4/8) kali ini menghadirkan Monita Tahalea & Gaby Cristy, serta Gery Gany.

Seperti biasa, acara rutin mingguan ini dimulai pukul 5 sore. Dibawakan oleh Shandy Luo, Music Zone dibuka dengan penampilan dari Gery Gany. Mereka menyanyikan lagu Tampar dari Juicy Lucy.

Music Zone adalah sebuah program yang lahir dari Okezone Radio. Okezone Radio merupakan nama baru dari radio yang dulu dikenal dengan nama Global Radio.

Tiap minggunya Okezone Radio menggelar event Music Zone di anjungan Sarinah, dengan menampilkan musisi-musisi hebat tanah air.

Produser: Dinda Elita

(fru)

