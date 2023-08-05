...

Ngeri! Warga Temukan 2 Karung Berisi Potongan Tubuh Manusia di Jombang

Mukhtar Bagus, Jurnalis · Sabtu 05 Agustus 2023 11:43 WIB
Warga Desa Japanan, Mojowarno, Jombang, Jatim heboh, Jumat (4/8). Pemicu kehebohan ditemukannya dua karung berisi potongan tubuh manusia.
 
Karung ditemukan di aliran sungai di desa saat warga mencari ikan. Satu karung berisi potongan tubuh dan tangan, karung lain berisi kaki.
 
Belum diketahui jenis kelamin dari potongan tubuh itu karena telah membusuk. Potongan kaki lainnya hingga saat ini belum ditemukan.
 
Jumat (5/8) potongan tubuh sudah berada di RSUD Jombang untuk autopsi.
 
Kontributor: Mukhtar Bagus
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

