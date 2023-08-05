...

Heboh! Monyet Ekor Panjang Masuk Rumah Mewah di Kota Pasuruan

Jaka Samudra, Jurnalis · Sabtu 05 Agustus 2023 10:51 WIB
Petugas damkar mengevakuasi monyet ekor panjang, Jumat (4/8). Monyet masuk ke rumah mewah dan berkeliaran di ruang fitness keluarga. Rumah berada di Jalan Dewi Sartika, Bangilan, Panggungrejo, Kota Pasuruan.
 
Petugas sangat hati-hati saat mencoba menangkap monyet itu. Petugas khawatir monyet panik, stres dan mengamuk.
 
Monyet masuk rumah diduga kelaparan karena sulit mencari makanan di hutan.
 
Kontributor: Jaka Samudra
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

