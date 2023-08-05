Petugas damkar mengevakuasi monyet ekor panjang, Jumat (4/8). Monyet masuk ke rumah mewah dan berkeliaran di ruang fitness keluarga. Rumah berada di Jalan Dewi Sartika, Bangilan, Panggungrejo, Kota Pasuruan.
Petugas sangat hati-hati saat mencoba menangkap monyet itu. Petugas khawatir monyet panik, stres dan mengamuk.
Monyet masuk rumah diduga kelaparan karena sulit mencari makanan di hutan.
Kontributor: Jaka Samudra
Produser: B.Lilia Nova
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow