Persija Jakarta berhasil mengalahkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 3-1 di Stadion Maguwuharjo, pada pekan keenam Liga 1 2023/2024, Jumat (4/8/2023) malam WIB.

Macan Kemayoran tampil impresif di babak pertama dengan memimpin dua gol lewat Hanif Sjahbandi (16') dan Firza Andika (24')

Skuad asuhan Thomas Doll kembali memperlebar jarak melalui gol Ryo Matsumura pada menit ke-52.

Sementara, gol hiburan PSS Sleman dicetak oleh Jonathan Bustos pada menit ke-72

Kemenangan ini membuat Persija puncaki klasemen sementara Liga 1 dengan raihan 11 poin dari enam kali main.

