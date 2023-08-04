Marcos Sorato resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Timnas Futsal Indonesia. Sorato menggantikan Mohammad Hashemzadeh yang beberapa waktu lalu mengundurkan diri.

Rekam jejak kepelatihan Sorato pun cukup mentereng. Ia pernah mengantarkan Brasil Juara Dunia Futsal pada tahun 2008 dan 2012. Pelatih yang akrab disapa Pipoca itu dinanti tugas berat.

Pria berusia 52 tahun itu ditugaskan membawa Timnas Futsal Indonesia pada melaju ke putaran final Piala Asia Futsal 2024.

Reporter : Ilham Sigit Pratama

Produser : Febry Rachadi

(rns)

