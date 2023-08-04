Menko Polhukam Mahfud MD meminta PT Bali Towerindo tidak defensif menghadapi kasus Sultan Rifat Alfatih. Sultan Rifat adalah seorang mahasiswa yang menjadi korban terjerat kabel fiber optik hingga mengalami patah tenggorokan (fracture).

Mahfud MD mengatakan PT Bali Towerindo merupakan pihak yang seharusnya bertanggungjawab dalam kasus tersebut. Mahfud MD mendorong penyelesaian hukum secara mediasi antara pihak Sultan Rifat dan PT Bali Tower.

