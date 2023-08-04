...

Jokowi soal 3 Calon Pj Gubernur Jabar, Pastikan Transparan dan Akuntabel

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Jum'at 04 Agustus 2023 14:57 WIB
A A A
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum menerima tiga nama calon Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat yang sudah diputuskan DPRD Jawa Barat.  Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam keterangannya, Jumat (4/8/2023).
 
Meski begitu, Jokowi mengetahui sudah tiga nama yang diputuskan oleh DPRD Jabar. Namun, dirinya belum mengetahui nama-nama tersebut. Jokowi memastikan bahwa dirinya akan transparan dan akuntabel dalam pemilihan Pj Gubernur. Dirinya juga akan menerima masukan dan usulan dari bawah terkait nama-nama Pj Gubernur.
 
Sebelumnya Pj Gubernur Jawa Barat sudah diputuskan DPRD Jabar sebagai pengganti Ridwan Kamil setahun ke depan. Yakni, Keri Lestari yang merupakan Guru Besar Bidang Farmakologi dan Farmasi Klinik Unpad.  Bey Triadi Machmudin merupakan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden. Serta Mantan Kajati Jabar, Asep N Mulyana.
 
Reporter : Raka Dwi Novianto 
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini