Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum menerima tiga nama calon Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat yang sudah diputuskan DPRD Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam keterangannya, Jumat (4/8/2023).

Meski begitu, Jokowi mengetahui sudah tiga nama yang diputuskan oleh DPRD Jabar. Namun, dirinya belum mengetahui nama-nama tersebut. Jokowi memastikan bahwa dirinya akan transparan dan akuntabel dalam pemilihan Pj Gubernur. Dirinya juga akan menerima masukan dan usulan dari bawah terkait nama-nama Pj Gubernur.

Sebelumnya Pj Gubernur Jawa Barat sudah diputuskan DPRD Jabar sebagai pengganti Ridwan Kamil setahun ke depan. Yakni, Keri Lestari yang merupakan Guru Besar Bidang Farmakologi dan Farmasi Klinik Unpad. Bey Triadi Machmudin merupakan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden. Serta Mantan Kajati Jabar, Asep N Mulyana.

