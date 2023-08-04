Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengunjungi Kutai Kartanegara, untuk menyerahkan sejumlah sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Hadi membagikan sertifikat tersebut secara door to door pada Jumat (4/8/2023). Hadi juga mengajak dialog pada warga yang rumahnya dia sambangi, dengan menanyakan beberapa hal terkait pembuatan PTSL tersebut.

Hadi mengungkapkan progres pembagian sertifikat PTSL di Kalimantan Timur sudah berjalan 75 persen dari 2,2 juta bidang tanah. Percepatan pembagian sertifikat PTSL akan berdampak pada pertambahan ekonomi Indonesia.

