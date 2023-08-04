...

Wapres Ma'ruf Sambangi Pos Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia di Ambalat

Binti Mufarida, Jurnalis · Jum'at 04 Agustus 2023 11:30 WIB
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyambangi Pos Pengamanan Perbatasan Indonesia dengan Malaysia Ambalat, Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), Kamis (3/8/2023). Dalam kesempatan tersebut, Wapres menerima paparan oleh Dansatgasmar PAM Ambalat XXIX Lettu (Mar) Presly Brisky Musak. 
 
Satgasmar PAM Ambalat XXIX sendiri memiliki tugas menjaga wilayah perbatasan serta stabilitas keamanan di wilayah perbatasan Sebatik. Dalam kesempatan ini, Wapres membubuhkan tanda tangannya di bingkai foto pasukan Satgasmar PAM Ambalat XXIX yang membentuk formasi angka dan huruf 23 AMB.
 
