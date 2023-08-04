Sultan Rifat mahasiswa korban kabel menjuntai dirawat di RS Polri Kramat Jati. Sultan dibawa setelah dokter mendatangi kediamannya, Kamis (3/8). Pemindahan Sultan Rifat atas perintah Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Tim dokter gabungan dibentuk untuk penanganan awal dan operasi. Sultan Rifat Al Fatih terjerat kabel fiber optik di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan. Diketahui, tulang tenggorokan Sultan hancur, pita suaranya putus dan tak bisa bicara.

Kontributor: Rio Manik

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

