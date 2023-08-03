Pesepak bola bernama Jesus Ortiz meninggal usai diterkam buaya. Insiden nahas itu terjadi ketika Ortiz sedang berenang di Sungai Rio Canas, Provinsi Guanacaste, Kosta Rika.

Jenazah Ortiz ditemukan warga sekitar dua hari setelah kejadian.

Ia merupakan pesepakbola asal Kosta Rika yang bermain untuk klub Deportivo Rio Canas. Kejadian ini membuat publik Kosta Rika merasakan kesedihan yang mendalam.

