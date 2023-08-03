...

Dihajar Barcelona Juvenil A, Bima Sakti Ungkap Kekurangan Timnas Indonesia U-17

Fery Fadly, Jurnalis · Kamis 03 Agustus 2023 16:15 WIB
Timnas Indonesia U-17 dihajar Barcelona Juvenil A dengan skor 0-3 dalam laga uji coba yang digelar di Stadion I Gusti Ngurah Rai.
 
Dalam pertandingan ini skuad Garuda kebobolan pada menit ke-26 lewat gol Brian Perez. Jelang turun minum, Barcelona menggandakan kedudukan melalui gol Alexis Vola. Barcelona menambah keunggulan lewat gol Guillermo Fernandez di menit ke-50.
 
Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti memberikan komentarnya usai anak asuhannya kalah dari Barcelona.
 
Coach Bima mengatakan masih banyak kelemahan dan kekurangan di skuad Garuda Muda.
 
