Timnas Indonesia U-17 dihajar Barcelona Juvenil A dengan skor 0-3 dalam laga uji coba yang digelar di Stadion I Gusti Ngurah Rai.

Dalam pertandingan ini skuad Garuda kebobolan pada menit ke-26 lewat gol Brian Perez. Jelang turun minum, Barcelona menggandakan kedudukan melalui gol Alexis Vola. Barcelona menambah keunggulan lewat gol Guillermo Fernandez di menit ke-50.

Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti memberikan komentarnya usai anak asuhannya kalah dari Barcelona.

Coach Bima mengatakan masih banyak kelemahan dan kekurangan di skuad Garuda Muda.

