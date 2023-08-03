Timnas Indonesia U-17 dihajar Barcelona Juvenil A dengan skor 0-3 dalam laga uji coba yang digelar di Stadion I Gusti Ngurah Rai.
Dalam pertandingan ini skuad Garuda kebobolan pada menit ke-26 lewat gol Brian Perez. Jelang turun minum, Barcelona menggandakan kedudukan melalui gol Alexis Vola. Barcelona menambah keunggulan lewat gol Guillermo Fernandez di menit ke-50.
Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti memberikan komentarnya usai anak asuhannya kalah dari Barcelona.
Coach Bima mengatakan masih banyak kelemahan dan kekurangan di skuad Garuda Muda.
Reporter : Fery Fadly
Produser : Febry Rachadi
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow