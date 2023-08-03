Ketua Umum PSSI, Erick Thohir membeberkan tugas Frank Wormuth di Timnas Indonesia U-17.

Erick menyebut Frank Wormuth akan menjalankan tugas sebagai pendukung pelatih dan takkan turun langsung melatih para pemain. Pria asal Jerman itu akan memberikan masukan-masukan yang dibutuhkan Bima Sakti.

Mantan pelatih timnas Jerman U-20 ini sudah tiba di Bali untuk membantu persiapan timnas Indonesia U-17 yang sedang menjalani ujicoba internasional.

Produser: Andika Gesta

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News