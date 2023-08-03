...

Timnas Indonesia U-17 Bakal Main di JIS, Tinggal Tunggu Jawaban FIFA

Andika Gesta, Jurnalis · Kamis 03 Agustus 2023 13:30 WIB
Timnas Indonesia U-17 akan berkandang di Jakarta International Stadium selama gelaran Piala Dunia U-17 2023. Hal ini sejalan dengan usulan PSSI yang mengajukan Jakarta sebagai lokasi acara pembukaan ajang dua tahunan tersebut.
 
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyebut 4 kota yang diajukan ke FIFA menggelar pertandingan yaitu Jakarta, Bandung, Solo, dan Surabaya. Jakarta dan Bandung direncanakan akan menggelar pertandingan untuk 2 grup, sementara 1 grup masing-masing digelar di Solo dan Surabaya.
 
FIFA direncanakan akan datang dengan rombongan besar pada 26 Agustus mendatang dan selanjutnya memutuskan kelayakan 4 kota yang diajukan menjadi lokasi pertandingan.
 
Produser: Andika Gesta

(rns)

Berita Terkait

