Pinkan Mambo sepertinya geram dengan pengakuan sang anak Michelle Ashley disebuah podcast. Bukannya memahami dan mengayomi Michelle, Pinkan lebih memilih untuk menyerang balik dengan mengungkap perilaku sang anak.

Pinkan menyesalkan ketika Michelle memilih tinggal dengan temannya di kos daripada pulang ke rumah orang tuanya. Michelle yang mendengar pernyataan Pinkan pun memberikan jawaban terkait hal tersebut.

