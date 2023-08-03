...

Pinkan Mambo Kritik Perilaku Michelle, Tidak Tinggal di Rumah

Dea Kastamilla Charity, Jurnalis · Kamis 03 Agustus 2023 23:11 WIB
Pinkan Mambo sepertinya geram dengan pengakuan sang anak Michelle Ashley disebuah podcast. Bukannya memahami dan mengayomi Michelle, Pinkan lebih memilih untuk menyerang balik dengan mengungkap perilaku sang anak.
 
Pinkan menyesalkan ketika Michelle memilih tinggal dengan temannya di kos daripada pulang ke rumah orang tuanya. Michelle yang mendengar pernyataan Pinkan pun memberikan jawaban terkait hal tersebut.

(mhd)

