Perseteruan antara Iqlima Kim dan mantan pengacaranya Razman Nasution semakin memanas. Razman merasa dijebak dengan pernyataan palsu Kim terkait kasus dugaan pelecehan seksual oleh Hotman Paris.

Sebelumnya Iqlima Kim adalah asisten pribadi Hotman Paris, dan melaporkan Hotman atas dugaan pelecehan seksual. Iqlima menarik laporan dan menyatakan bahwa pelecehan tersebut tak pernah terjadi.

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News