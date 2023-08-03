Berwisata ke negara Taiwan, jangan lupa untuk mengunjungi museum nasional sains dan alam yang berada di Kota Taichung

Museum sains yang berada di tepat jantung kota ini menawarkan permainan dnegan beragam alat peraga yang edukatif. Beranekan ragam pengetahuan alam dan manfaatnya bagi aktifitas manusia sehari-hari

Memasuki wahana semi konduktor, kita dapat belajar benda yang mudah menghantarkan listrik. Tak hanya itu, teori Fisika yang sulit juga mudah diserap dengan konsep bermain sambil belajar. Seperti konsep analogi sebuah tornado tercipta dari putaran air yang kuat

Museum sains yang berdiri sejak tahun 1986 ini memberikan beragam teknologi. Selain alat peraga, ada pula film edukasi yang bisa dinikmati oleh anak - anak

