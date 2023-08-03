Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi pelaporan yang dilakukan para relawan Jokowi kepada Rocky Gerung. Sebelumnya, Rocky Gerung dilaporkan karena dianggap menghina Presiden Jokowi.

Menurut Moeldoko pelaporan yang dilakukan para relawan itu dinilai sudah tepat dan meminta agar aksi tersebut dapat dijalankan sesuai dengan ketetapan dan hukum yang berlaku.

Moeldoko bahkan menyebut Rocky Gerung adalah seorang robot yang pintar namun tidak mempunyai hati.

Reporter: Raka Novianto

(rns)

