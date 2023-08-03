Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi ucapan Rocky Gerung yang diduga menghina Presiden Joko Widodo. Moeldoko menyebut Rocky adalah seorang robot yang pintar namun tidak mempunyai hati.

Bahkan, Rocky yang dianggap sebagai profesor itu diduga ada yang mengendalikan. Perkataan Rocky, menurut Moeldoko sudah menjerumus untuk menyerang pribadi Presiden Jokowi.

Reporter: Raka Novianto

(rns)

