...

Moeldoko: Rocky Gerung Seperti Robot, Punya Otak Tapi Tidak Punya Hati

Raka Novianto, Jurnalis · Kamis 03 Agustus 2023 19:31 WIB
A A A
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi ucapan Rocky Gerung yang diduga menghina Presiden Joko Widodo. Moeldoko menyebut Rocky adalah seorang robot yang pintar namun tidak mempunyai hati. 
 
Bahkan, Rocky yang dianggap sebagai profesor itu diduga ada yang mengendalikan. Perkataan Rocky, menurut Moeldoko sudah menjerumus untuk menyerang pribadi Presiden Jokowi.
 
Reporter: Raka Novianto

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini