Lahan sawit seluas 15 hektare milik warga di Desa Silomlom, Kab. Asahan, Sumatera Utara, terbakar. Lahan gambut dan sulitnya akses jalan menuju lokasi menyebabkan api sulit dipadamkan

Kepulan asap dan api masih terus terjadi di beberapa titik lokasi kebakaran. Petugas Damkar dan polisi yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, karena sebagian lokasi tidak dapat dimasuki mobil pemadam

Petugas juga berupaya menggunakan alat berat untuk membuat kanal agar api tidak meluas ke sekitar

(fru)

