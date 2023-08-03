...

Lahan Sawit Seluas 15 Hektare di Asahan Kebakaran, Damkar Padamkan Api dengan Alat Seadanya

Ulil Amri, Jurnalis · Kamis 03 Agustus 2023 17:00 WIB
Lahan sawit seluas 15 hektare milik warga di Desa Silomlom, Kab. Asahan, Sumatera Utara, terbakar. Lahan gambut dan sulitnya akses jalan menuju lokasi menyebabkan api sulit dipadamkan
 
Kepulan asap dan api masih terus terjadi di beberapa titik lokasi kebakaran. Petugas Damkar dan polisi yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, karena sebagian lokasi tidak dapat dimasuki mobil pemadam
 
Petugas juga berupaya menggunakan alat berat untuk membuat kanal agar api tidak meluas ke sekitar

