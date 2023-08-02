Inilah detik-detik sebelum Kapal KM Lintang Timur Samudera karam di perairan Kepulauan Riau, Selat Malaka.

Kapal kargo bermuatan bahan makanan pokok, sayur dan ikan ini berangkat dari Pelabuhan Teluk Nibung menuju Malaysia. Beruntung sebelum kapal benar-benar karam, 11 awak kapal berhasil diselamatkan.

Para awak kapal itu selamatkan oleh kapal nelayan yang sedang melintas. Kapten kapal, Rinaldy mengatakan kapal itu karam karena hantaman ombak besar.

Diketahui hantaman itu mencapai lima meter mengenai lambung kapal. Atas kejadian ini, diperkirakan kerugian mencapai miliaran rupiah.

Kontributor: Ulil Amri

Produser: Akira Aulia W

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News