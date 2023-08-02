...

Detik-Detik Kapal Kargo Indonesia-Malaysia Karam Dihantam Ombak

Ulil Amri, Jurnalis · Rabu 02 Agustus 2023 12:45 WIB
A A A
Inilah detik-detik sebelum Kapal KM Lintang Timur Samudera karam di perairan Kepulauan Riau, Selat Malaka. 
 
Kapal kargo bermuatan bahan makanan pokok, sayur dan ikan ini berangkat dari Pelabuhan Teluk Nibung menuju Malaysia. Beruntung sebelum kapal benar-benar karam, 11 awak kapal berhasil diselamatkan. 
 
Para awak kapal itu selamatkan oleh kapal nelayan yang sedang melintas. Kapten kapal, Rinaldy mengatakan kapal itu karam karena hantaman ombak besar. 
 
Diketahui hantaman itu mencapai lima meter mengenai lambung kapal. Atas kejadian ini, diperkirakan kerugian mencapai miliaran rupiah. 
 
Kontributor: Ulil Amri 
Produser: Akira Aulia W

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini