Seorang pendaki Gunung Lemongan di Lumajang, Jatim, alami hipotermia. Peristiwa di pos terakhir pendakian dan evakuasi berlangsung dramatis. Petugas gabungan yang mengevakuasi pendaki harus melewati medan terjal.

Korban berhasil dievakuasi setelah 10 jam tim berjalan kaki. Pendaki itu bernama Sohibul Fatoni, warga Probolinggo. Pemuda 21 tahun itu sempat pingsan di ketinggian 1.400 MDPL.

Saat ini Fatoni dan 7 pendaki lain berada di puskesmas terdekat.

Kontributor: Yayan Nugroho

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

