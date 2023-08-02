...

Pendaki Hipotermia dan Pingsan di Puncak Gunung Lemongan, Evakuasi 10 Jam

Yayan Nugroho, Jurnalis · Rabu 02 Agustus 2023 08:17 WIB
A A A
Seorang pendaki Gunung Lemongan di Lumajang, Jatim, alami hipotermia. Peristiwa di pos terakhir pendakian dan evakuasi berlangsung dramatis. Petugas gabungan yang mengevakuasi pendaki harus melewati medan terjal.
 
Korban berhasil dievakuasi setelah 10 jam tim berjalan kaki. Pendaki itu bernama Sohibul Fatoni, warga Probolinggo. Pemuda 21 tahun itu sempat pingsan di ketinggian 1.400 MDPL.
 
Saat ini Fatoni dan 7 pendaki lain berada di puskesmas terdekat.
 
Kontributor: Yayan Nugroho
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini