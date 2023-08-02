Universitas Sebelas Maret dilapokan ke KPK Jakarta, Selasa (1/8). Kampus di Surakarta, Jateng itu dilaporkan dengan dugaan korupsi.

Pelapornya adalah mahasiswa, alumni dan aktivis 98. Pelapor membawa sejumlah dokumen yang disebut sebagai alat bukti.

Alat bukti yang dibawa tiga buah flashdisk berisi data. Data didapat setelah pelapor melakukan investigasi satu bulan.

Sejauh ini belum ada tanggapan resmi dari pihak kampus.

