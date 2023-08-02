...

Mahasiswa, Alumni dan Aktivis 98 Laporkan Universitas Sebelas Maret ke KPK Jakarta

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Rabu 02 Agustus 2023 07:34 WIB
A A A
Universitas Sebelas Maret dilapokan ke KPK Jakarta, Selasa (1/8). Kampus di Surakarta, Jateng itu dilaporkan dengan dugaan korupsi.
 
Pelapornya adalah mahasiswa, alumni dan aktivis 98. Pelapor membawa sejumlah dokumen yang disebut sebagai alat bukti.
 
Alat bukti yang dibawa tiga buah flashdisk berisi data. Data didapat setelah pelapor melakukan investigasi satu bulan.
 
Sejauh ini belum ada tanggapan resmi dari pihak kampus.
 
Kontributor: Rani Stones Sanjaya
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini