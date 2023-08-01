Edinson Cavani resmi diperkenalkan Boca Juniors di Stadion La Bombonera. Disaksikan sekitar 30 ribu suporter Boca Juniors menyambut meriah kedatangan striker asal Uruguay itu sebagai rekrutan baru.

Cavani bergabung dengan Boca Juniors usai dirinya memutus kontrak dengan Valencia. Pemain berjuluk El Matador dikontrak selama 18 bulan dan akan mengenakan nomor punggung 10 di Boca Juniors.

