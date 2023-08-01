...

Disambut Meriah 30 Ribu Fans Boca Juniors, Intip Perkenalan Edinson Cavani di Stadion La Bombonera

Andika Gesta, Jurnalis · Selasa 01 Agustus 2023 16:30 WIB
Edinson Cavani resmi diperkenalkan Boca Juniors di Stadion La Bombonera. Disaksikan sekitar 30 ribu suporter Boca Juniors menyambut meriah kedatangan striker asal Uruguay itu sebagai rekrutan baru.
 
Cavani bergabung dengan Boca Juniors usai dirinya memutus kontrak dengan Valencia. Pemain berjuluk El Matador dikontrak selama 18 bulan dan akan mengenakan nomor punggung 10 di Boca Juniors.
 
Produser:  Febry Rachadi
