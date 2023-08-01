Meningkatnya pengguna kendaraan bermotor menjadi faktor tingginya polutan di kota-kota besar di Indonesia. Tingginya polutan tersebut ternyata berbahaya bagi organ pernapasan manusia. Hidung tersumbat menjadi salah satu gejala udara kotor masuk ke area pernapasan

Seperti apa dampaknya dan bagaimana cara mengatasinya? Simak Healthy And Lifestyle bersama dr. Taufani Dewi kali ini.

