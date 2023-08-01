...

Terkait Venue Pembukaan Piala Dunia U-17 2023 di Stadion JIS, Begini Respon Menpora Dito

Andika Gesta, Jurnalis · Selasa 01 Agustus 2023 18:00 WIB
Menpora RI, Dito Ariotedjo, menjelaskan perkembangan persiapan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17. Dito menyebutkan untuk venue penutupan Piala Dunia U-17 sudah ditentukan di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah.
 
Hal tersebut disesuaikan dengan rencana pada Piala Dunia U-20 yang batal digelar di Indonesia. Sedangkan, acara pembukaan Piala Dunia U-17, Dito mengatakan ada keinginan untuk menggelarnya di Jakarta International Stadium (JIS).
 
Namun, itu masih menunggu hasil inspeksi FIFA ke seluruh stadion yang direkomendasikan PSSI untuk menjadi venue Piala Dunia U-17.
 
Produser:  Febry Rachadi
ve: Fani G.

(fru)

