Menpora RI, Dito Ariotedjo, menjelaskan perkembangan persiapan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17. Dito menyebutkan untuk venue penutupan Piala Dunia U-17 sudah ditentukan di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah.

Hal tersebut disesuaikan dengan rencana pada Piala Dunia U-20 yang batal digelar di Indonesia. Sedangkan, acara pembukaan Piala Dunia U-17, Dito mengatakan ada keinginan untuk menggelarnya di Jakarta International Stadium (JIS).

Namun, itu masih menunggu hasil inspeksi FIFA ke seluruh stadion yang direkomendasikan PSSI untuk menjadi venue Piala Dunia U-17.

-------

Produser: Febry Rachadi

ve: Fani G.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News