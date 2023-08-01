Operasi SAR evakuasi 8 penambang emas yang terjebak di lubang galian di Desa Pancurendang, Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah dihentikan, Selasa (1/8).

Keluarga korban yang ikut prosesi tabur bunga dimonumen nisan nama-nama korban tak kuat menahan kesedihan. Sebelum dilakukan prosesi tabur bunga, tim SAR gabungan melakukan salat ghoib dan tahlil di tenda didepan sumur tambang emas tempat 8 korban tertimbun.

Sementara polisi akan menjaga tambang emas ilegal agar tidak kembali menjadi ajang penambangan liar.

