Operasi SAR evakuasi 8 penambang emas yang terjebak di lubang galian di Desa Pancurendang, Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah dihentikan, Selasa (1/8).
Keluarga korban yang ikut prosesi tabur bunga dimonumen nisan nama-nama korban tak kuat menahan kesedihan. Sebelum dilakukan prosesi tabur bunga, tim SAR gabungan melakukan salat ghoib dan tahlil di tenda didepan sumur tambang emas tempat 8 korban tertimbun.
Sementara polisi akan menjaga tambang emas ilegal agar tidak kembali menjadi ajang penambangan liar.
