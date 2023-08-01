...

Evakuasi 8 Pekerja Sumur Tambang Emas Dihentikan, Keluarga Korban Gelar Tabur Bunga

Saladin Ayyubi, Jurnalis · Selasa 01 Agustus 2023 23:00 WIB
Operasi SAR evakuasi 8 penambang emas yang terjebak di lubang galian di Desa Pancurendang, Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah dihentikan, Selasa (1/8).
 
Keluarga korban yang ikut prosesi tabur bunga dimonumen nisan nama-nama korban tak kuat menahan kesedihan. Sebelum dilakukan prosesi tabur bunga, tim SAR gabungan melakukan salat ghoib dan tahlil di tenda didepan sumur tambang emas tempat 8 korban tertimbun.
 
Sementara polisi akan menjaga tambang emas ilegal agar tidak kembali menjadi ajang penambangan liar.

