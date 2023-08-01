Budiman menanggapi santai terkait kekecewaan sesama rekan aktivis 98 dan kader Partai PDIP terkait pertemuannya denga Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Budiman menyampaikan bahwa pertemuannya dengan Prabowo bukanlah bentuk dukungan dalam Pilpres 2024 mendatang.

Namun, salah satu yang dibahas dalam pertemuan tersebut ialah tentang tindak lanjut penanganan korban korban pelanggaran HAM.

Benny Ramdhani yang merupakan rekan Budiman sebagai aktivis 98 terang-terangan mengaku bersebrangan dengan sikap yang diambil politisi PDIP Tersebut.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News