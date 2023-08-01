...

Budiman Ngaku Bertemu Prabowo Terkait Penanganan Korban Pelanggaran HAM

Miftahul Ghani, Jurnalis · Selasa 01 Agustus 2023 21:00 WIB
A A A
Budiman menanggapi santai terkait kekecewaan sesama rekan aktivis 98 dan kader Partai PDIP terkait pertemuannya denga Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Budiman menyampaikan bahwa pertemuannya dengan Prabowo bukanlah bentuk dukungan dalam Pilpres 2024 mendatang.
 
Namun, salah satu yang dibahas dalam pertemuan tersebut ialah tentang tindak lanjut penanganan korban korban pelanggaran HAM.
 
Benny Ramdhani yang merupakan rekan Budiman sebagai aktivis 98 terang-terangan mengaku bersebrangan dengan sikap yang diambil politisi PDIP Tersebut.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini