Puluhan warga di Kota Bekasi, Jawa Barat melaporkan pengamat politik Rocky Gerung atas dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo.

Para warga yang berasal dari berbagai macam profesi ini membawa sejumlah barang bukti yaitu video yang viral di media sosial.

Mereka menilai, pernyataan yang dilontarkan Rocky Gerung bisa memecah belah bangsa. Mereka juga meminta kepolisian bisa menegakkan hukum dengan seadil-adilnya.

