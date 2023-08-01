...

Terima SK ASN PPPK, Ratusan Guru Sujud Syukur dan Jalan Kaki dari Boyolali ke Sukoharjo

Tata Rahmanta, Jurnalis · Selasa 01 Agustus 2023 14:45 WIB
A A A
Ratusan guru Agama Islam, SD dan SMP se-Boyolali sujud syukur. Sujud syukur dilakukan di Alun-Alun Kidul, Pemkab Boyolali, Senin (31/7)
 
Seorang guru di antaranya jalan kaki dari sekolah ke Boyolali. Jalan kaki ke rumahnya di Sukoharjo untuk menunaikan nazar. Guru itu bernama Yunan yang mengajar di SMPN 3 Teras
 
Ratusan guru menerima SK sebagai ASN PPPK Pemkab Boyolali
 
Kontributor: Tata Rahmanta
Produser: B.Lilia Nova

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini