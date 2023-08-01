Ratusan guru Agama Islam, SD dan SMP se-Boyolali sujud syukur. Sujud syukur dilakukan di Alun-Alun Kidul, Pemkab Boyolali, Senin (31/7)

Seorang guru di antaranya jalan kaki dari sekolah ke Boyolali. Jalan kaki ke rumahnya di Sukoharjo untuk menunaikan nazar. Guru itu bernama Yunan yang mengajar di SMPN 3 Teras

Ratusan guru menerima SK sebagai ASN PPPK Pemkab Boyolali

