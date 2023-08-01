...

Viral! Driver Ojol Tewas Gegara Tersangkut Kabel Melintang di Palmerah

Miftahul Ghani, Jurnalis · Selasa 01 Agustus 2023 14:28 WIB
A A A
Viral di medsos, kabel semerawut terjuntai di Jalan KS Tubun, Palmerah, Jakbar. Vadim Bin Soenarto, seorang pengendara ojol terjatuh hingga tergeletak di jalan.  
 
Alhasil, ia sempat mendapat perawatan medis, namun tak lama meninggal dunia. Korban Vadim kini telah dimakamkan di TPU Kober Pekayon, Jakarta Timur. 
 
Salah satu pengendara ojol yang kerap melintas mengaku sangat terpukul atas kejadian ini. Pasalnya, kabel semerawut dan terjuntai ke jalan itu sangat membahayakan para pengendara. 
 
Insiden pengguna jalan terjerat kabel ini tidak hanya terjadi sekali. Sebelumnya, seorang mahasiswa terjerat kabel Jaksel hingga membuatnya tak bisa bicara.
 
Kontributor: Miftahul Ghani
Produser: Akira Aulia W

(fru)

