Pemerintah akan memperluas subsidi motor listrik untuk mendorong implementasi transisi energi melalui ekosistem kendaraan listrik. Hal itu disampaikan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia di Istana Kepresidenan pada hari ini, Senin (31/7/2023).
Hal tersebut karena realisasi subsidi motor listrik sangat kecil. Dari target 200.000 motor listrik, hanya 1 persen saja realisasinya.
Bahlil, menyebut kondisi itu disebabkan ada beberapa prosedur yang nampak belum jelas dan pembatasan pemberian subsidi motor listrik yang sebelumnya hanya ditujukan untuk UMKM.
Reporter : Michelle Natalia
Produser: Reza Ramadhan
(fru)
