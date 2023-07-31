Pemerintah akan memperluas subsidi motor listrik untuk mendorong implementasi transisi energi melalui ekosistem kendaraan listrik. Hal itu disampaikan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia di Istana Kepresidenan pada hari ini, Senin (31/7/2023).

Hal tersebut karena realisasi subsidi motor listrik sangat kecil. Dari target 200.000 motor listrik, hanya 1 persen saja realisasinya.

Bahlil, menyebut kondisi itu disebabkan ada beberapa prosedur yang nampak belum jelas dan pembatasan pemberian subsidi motor listrik yang sebelumnya hanya ditujukan untuk UMKM.

Reporter : Michelle Natalia

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

