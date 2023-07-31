...

Realisasi Jauh dari Harapan, Penerima Subsidi Motor Listrik akan Diperluas

Michelle Natalia, Jurnalis · Senin 31 Juli 2023 20:00 WIB
A A A
Pemerintah akan memperluas subsidi motor listrik untuk mendorong implementasi transisi energi melalui ekosistem kendaraan listrik. Hal itu disampaikan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia di Istana Kepresidenan pada hari ini, Senin (31/7/2023). 
 
Hal tersebut karena realisasi subsidi motor listrik sangat kecil. Dari target 200.000 motor listrik, hanya 1 persen saja realisasinya.
 
Bahlil, menyebut kondisi itu disebabkan ada beberapa prosedur yang nampak belum jelas dan pembatasan pemberian subsidi motor listrik yang sebelumnya hanya ditujukan untuk UMKM.
 
Reporter : Michelle Natalia
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini