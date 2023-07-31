...

Presiden Jokowi Ungkap Alasan Sempat Terhentinya Proyek Sodetan Ciliwung

Raka Novianto, Jurnalis · Senin 31 Juli 2023 12:11 WIB
Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasan sempat terhentinya proyek Sodetan Ciliwung. Diketahui, proyek Sodetan Ciliwung sempat terhenti akibat faktor pembebasan lahan. 
 
Pembebasan lahan yang tersendat tersebut membuat proses pengeboran juga ikut terhenti. Jokowi menyebut proyek sodetan ini kerjasama Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian PUPR.
 
Reporter: Raka Novianto
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

