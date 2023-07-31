Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasan sempat terhentinya proyek Sodetan Ciliwung. Diketahui, proyek Sodetan Ciliwung sempat terhenti akibat faktor pembebasan lahan.
Pembebasan lahan yang tersendat tersebut membuat proses pengeboran juga ikut terhenti. Jokowi menyebut proyek sodetan ini kerjasama Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian PUPR.
Reporter: Raka Novianto
Produser: Kristo Suryokusumo
